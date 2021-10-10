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В Тбилиси сторонники Михаила Саакашвили требуют освободить узника из тюрьмы
10 октября, 2021 18:13
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Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look press
Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вышли на акцию протеста. Митинг организовало общественное «Народное движение», которое основала лидер оппозиционной партии «Закон и справедливость», депутат парламента Тако Чарквиани.
Сторонники Саакашвили собрались перед зданием парламента в Тбилиси и требуют освобождения политика. На улицу участники акции вышли с грузинскими флагами и фотографиями узника тюрьмы в Рустави, пишет «РИА Новости».
Анонсировалась многотысячная акция протеста, однако пока не сообщается, сколько человек вышли к зданию парламента Грузии в поддержку Саакашвили.
Михаил Саакашвили из тюрьмы написал жалобу к международному сообществу.
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