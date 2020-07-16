Общество
В Татарстане спасатели и полиция разыскивают пропавших без вести подростков
16 июля, 2020 22:21
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Фото: ГУ МЧС России по РТ
Прокуратура Татарстана начала проверку после исчезновения двух подростков 2003 и 2005 годов рождения. Дети ушли из деревни Ахмаметьево в Буинском районе республики к местной плотине, больше их никто не видел.
По информации ГУ МЧС России по Татарстану, заметив пропажу, мать подростков пошла на поиски, однако у плотины обнаружила только детские вещи.
К месту исчезновения детей выехали спасатели, врачи и сотрудники полиции.
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