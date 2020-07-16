В Татарстане спасатели и полиция разыскивают пропавших без вести подростков

Общество

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прокуратура Татарстана начала проверку после исчезновения двух подростков 2003 и 2005 годов рождения. Дети ушли из деревни Ахмаметьево в Буинском районе республики к местной плотине, больше их никто не видел.

По информации ГУ МЧС России по Татарстану, заметив пропажу, мать подростков пошла на поиски, однако у плотины обнаружила только детские вещи.

К месту исчезновения детей выехали спасатели, врачи и сотрудники полиции.

Ранее в Челябинске пропал 12-летний школьник. После уроков мальчик сел в маршрутку и перестал выходить на связь.