В Челябинске по пути из школы пропал 12-летний мальчик

В Челябинске пропал 12-летний школьник. После уроков мальчик сел в маршрутку и перестал выходить на связь.

Об этом сообщили в Следственном комитете. Заявление об исчезновении ребенка поступило от матери накануне. В последний раз ребенок выходил на связь в 19:30, находясь в районе цирка.

Мальчик учился с шестом классе гимназии № 23. Ребенок сел в маршрутку около учебного заведения, чтобы доехать до дома, передает РБК.

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