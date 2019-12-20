В Челябинске по пути из школы пропал 12-летний мальчик
В Челябинске пропал 12-летний школьник. После уроков мальчик сел в маршрутку и перестал выходить на связь.
Об этом сообщили в Следственном комитете. Заявление об исчезновении ребенка поступило от матери накануне. В последний раз ребенок выходил на связь в 19:30, находясь в районе цирка.
Мальчик учился с шестом классе гимназии № 23. Ребенок сел в маршрутку около учебного заведения, чтобы доехать до дома, передает РБК.
Ранее в Сочи на уроке физкультуры избили ребенка из-за ненависти к аниме.
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