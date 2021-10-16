В Татарстане просят отменить QR-коды для ресторанов и отелей
На 60% упала выручка общепита в Татарстане, где недавно решили ввести очередные ограничения из-за коронавируса.
В связи с введением qr-кодов ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана обратилась к главе республики Рустаму Минниханову с просьбой отложить введение мер. Также в ассоциации просят вспомнить о мерах поддержки, применяемых во времена первого локдауна. Тогда бизнесу выплачивали компенсации для персонала в размере МРОТ, пишет «ТАСС».
Напомним, в республике принято решение ввести новые ограничения с 11 октября из-за возросшего количества заболевших коронавирусом.
Тем временем, в Москве заболеваемость также растет. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал темпы роста заболеваемости коронавирусом в столице очень высокими. В последние недели число заразившихся увеличилось на 20-30%.