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Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
15 октября, 2021 15:26
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал темпы роста заболеваемости коронавирусом в столице очень высокими.
По его словам, осенний рост заболеваемости COVID-19 сильно усложнил ситуацию. В последние недели число заразившихся увеличилось на 20-30%.
Собянин отметил важность соблюдения санитарных правил, своевременного тестирования и вакцинации. Все эти меры призваны для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. Об этом Собянин заявил во время посещения центра вакцинации от COVID-19, недавно открытого в ГУМе, пишет «РИА Новости».
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