В связи с коронавирусом российский регион усложнил правила на въезд и отпуск за пределами округа
В Ямало-Ненецком автономном округе усложнили въезд на территорию из-за коронавируса. Изменения коснулись даже тех, кто живет и постоянно работает на Ямале, но отправился в отпуск за пределы субъекта.
Согласно нововведениям, въезд граждан без местной прописки допускается при предъявлении теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 3 дня, или сертификата о полной вакцинации. Это требование не касается несовершеннолетних.
Второе изменение затрагивает непосредственно жителей региона. В случае пребывания за пределами ЯНАО более 5 дней, потребуется предоставить отрицательный тест на коронавирус, передает Znak.com. Ранее такой срок составлял 10 дней. Документ не надо предъявлять тем, кто вакцинировался или имеет антитела класса G.
Правила вступят в силу 3 июля.
Ранее сообщалось, что Москва может ввести локдаун, исходя из статистики заболевших коронавирусом.