Москва готовится ввести новый локдаун после 20 июня. Всё определит статистика
Три источника сообщили об обсуждении нового локдауна в Москве. Карантин могут объявить 20 июня, исходя из статистики заболевших коронавирусом.
Власти обсуждают локдаун для непривитых граждан. Дополнительные ограничения для привитых не рассматриваются, уточнили близкие к мэрии источники.
О каких именно запретах для непривитых идет речь, не говорится.
Источник Forbes в федеральном правительстве рассказал, что слышал об обсуждении локдауна в Москве. По его словам, суровых ограничений не будет, если население начнет активнее прививаться.
В Москве до 20 июня был объявлен режим нерабочих дней. Власти закрыли зоопарки, детские игровые комнаты, ресторанам и клубам запретили работать по ночам.
С 16 июня в Москве объявлена обязательная вакцинация 60% работающих. Следом еще три региона ввели принудительную вакцинацию.