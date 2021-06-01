«В свое время мама вынуждена была»: Путин поделился семейными воспоминаниями
Президент России Владимир Путин на встрече с семьями в режиме видеосвязи поделился воспоминаниями из детства. Он признался, что его мама занималась самой простой работой, чтобы ухаживать за маленьким сыном.
Общаясь с многодетной семьей Каньшиных из Благовещенска, Путин предположил, что мама работает уборщицей.
Президент вспомнил: «У меня в свое время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой, нянечкой в больницах работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть». Его слова приводит ТАСС.
Глава России указал, что вырастить детей в большой семье - задача, которая требует много времени и серьезных усилий.
26 мая Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми. Родителям с детьми до 7 лет положена стопроцентная оплата больничного. Неполные семьи с низким доходом получат выплаты в размере половины прожиточного минимума.