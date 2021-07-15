«В сумке бомба!»: Светлану Алексиевич задержали в берлинском аэропорту
Советскую и белорусскую писательницу, нобелевского лауреата Светлану Алексиевич задержали в аэропорту в Берлине. Об этом рассказала другая нобелистка, польская писательница Ольга Токарчук.
Она пояснила, что накануне ночью, 14 июля, Алексиевич должна была прилететь во Вроцлав, что в Польше, однако сотрудники аэропорта стали тщательно осматривать её личные вещи. Даже вызвали полицию, поскольку были убеждены, что в ее сумке бомба. Писательница в ответ обозвала их сумасшедшими.
«После того, как они все проверили, а бомбы, конечно, не было, сказали, что я могу идти. Они не извинились и ничего не комментировали», — рассказала Алексиевич.
Самолёт к тому времени уже улетел. Пришлось лететь другим рейсом.
Токарчук написала в своём Facebook-аккаунте, что намерена разобраться в ситуации.
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