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«Помочь может только чудо»: у Петра Мамонова начали отказывать почки
15 июля, 2021 12:53
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Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Самочувствие советского и российского музыканта, актера Петра Мамонова только ухудшается. У находящегося в искусственной коме артиста начали отказывать почки. Врачи бессильны, считают, что помочь может «только чудо».
Кроме того, по словам медработников Коммунарки, Мамонов находится сейчас в септическом шоке. Доктора даже не думают о попытке привести его в чувства, передает Telegram-канал Mash.
Пять дней назад его супруга Ольга Мамонова заявила о том, что состояние артиста улучшилось.
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