В суде зачитали обвинение Навальному в рамках дела о клевете на ветерана ВОВ

Общество

В Бабушкинском суде Москвы, где сейчас приходит рассмотрение дела Алексея Навального о клевете на ветерана ВОВ, прокурор зачитала обвинение.

Обвинение зачитывалось около 10 минут. Навальному вменяется распространение сведений, порочащих честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны, пишет «РИА Новости».

В 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. Теперь за подобное нарушение может грозить штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы до 2 лет.