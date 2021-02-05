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Общество
В суде зачитали обвинение Навальному в рамках дела о клевете на ветерана ВОВ
5 февраля, 2021 12:23
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фото: Flickr
В Бабушкинском суде Москвы, где сейчас приходит рассмотрение дела Алексея Навального о клевете на ветерана ВОВ, прокурор зачитала обвинение.
Обвинение зачитывалось около 10 минут. Навальному вменяется распространение сведений, порочащих честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны, пишет «РИА Новости».
В 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. Теперь за подобное нарушение может грозить штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы до 2 лет.
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