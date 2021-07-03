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В столице зафиксирован рост числа больных на искусственной вентиляции легких
3 июля, 2021 17:35
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
734 госпитализированных с коронавирусом пациента в Москве находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.
За текущее лето нынешнее число пациентов на ИВЛ стало максимальным для российской столицы. Предыдущий пик был достигнут 27 июня, когда на ИВЛ находился 731 пациент.
Отметим, за сутки в российской столице было зафиксировано 7446 новых случаев инфицирования вирусом. Госпитализировано за этот же срок 1756 человек, умерло 116, передаёт «РБК».
Ранее РФПИ заявил, что против российской вакцины развернули ожесточенную кампанию по дезинформации.
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