На российскую вакцину обрушился шквал дезинформации
В Словакии против разработанной в России вакцины «Спутник V» развернули ожесточенную кампанию по дезинформации. Об этом заявил занимающийся дистрибуцией препарата Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
В фонде подчеркнули, что «fake news» (фальшивые новости) и дезинформация по поводу прививок во многих странах оказывают «огромное влияние на ход массовой вакцинации».
В пример РФПИ привел опыт Венгрии. Эта страна одной из первых сертифицировала российскую вакцину и признала её эффективность. В Венгрии «Спутник V» не сталкивался с политическими препятствиями, как в Словакии. Благодаря этому страна привила этим препаратом миллион своих граждан, а спрос на вакцину превысил объем фактических поставок, передаёт «Коммерсантъ».
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