Лежать особым образом - врач рассказал о способе профилактики при коронавирусе
Людям, у которых возникло поражение легких из-за коронавируса, рекомендуется лежать на животе. Такое положение может освободить пораженные легкие больного и облегчить процесс дыхания. При этом указанный способ профилактики дыхательной недостаточности не является панацеей. Об этом рассказал врач-пульмонолог, сотрудник научно-исследовательского института им. Владимирского Алексей Никишенков.
По его словам, расположение пациента на животе применяется в случае среднетяжелого и тяжелого поражения легких. Он пояснил, что это поражение примерно от 30% легких и более.
«То есть, начиная от среднетяжелого положения она (позиция на животе) будет проводить профилактику не распространения вообще инфекции, а именно профилактику дыхательной недостаточности», - рассказал эксперт.
Никишенков подчеркнул, что при незначительных симптомах располагать пациента на животе не имеет никакого смысла, в том числе, при поражении легких от 5% до 15%.
«Это никак не повлияет на профилактику развития пневмонии», - приводит слова врача «ТАСС».
Днем ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что опасный штамм коронавируса поразил почти половину мира. Об этом рассказывается в нашем материале.