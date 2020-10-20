В столице Германии ужесточили карантинные меры. Нарушителей ждут штрафы

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Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что в столице Германии вводится обязательный масочный режим на уличных ярмарках и рынках, а также на улицах с плотным пешеходным движением.

«Мы приняли решение об обязательном ношении масок на открытых рынках, то есть для уличных и рождественских ярмарок, рынков выходного дня, для лиц, стоящих в очередях на улице, а также на 10 улицах, где возникает плотный пешеходный трафик в связи с работой магазинов», — заявил Мюллер.

Также глава Берлина призвал жителей носить маски в общественных местах постоянно. Нарушение правил повлечет штрафы, передают «Известия».

Ранее стало известно, что из-за коронавируса может сократиться пассажирское сообщение России с Беларусью.