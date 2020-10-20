Pixabay

Поток пассажиров между Россией и Беларусью в скором времени может быть сокращен из-за резкого увеличения числа инфицированных COVID-19. Об этом сообщил госсекретарь Республики Беларусь Григорий Рапота.

«Если у нас будет резкое, а оно сейчас есть, возрастание числа зараженных, то, боюсь, мы не только не запустим поезд, а, может быть, еще и сократим другие пассажиропотоки», - заявил Рапота.

Госсекретарь добавил, что ситуация с коронавирусом очень серьезная и «никто этого не скрывает», передаёт Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».