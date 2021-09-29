В столичную подземку перестали пропускать без масок
ГКУ «Организатор перевозок» постановил усилить контроль за соблюдением масочного режима в метро. Это связано с тем, что москвичи перестали носить маски: с начала сентября контролёры выявили более 35 тысяч нарушений в транспорте.
Как сообщил корреспонденту «Русской планеты» москвич Сергей Смирнов, на станции «Автозаводская» Московского центрального кольца (МЦК) уже несколько дней стоят сотрудники «Московского транспорта» и разворачивают людей без масок.
«На МЦК [«Автозаводская»] людей без маски начали разворачивать восвояси. А на станции метро «Автозаводская» [Замоскворецкая линия] сотрудники службы безопасности, которые обычно досматривают сумки, следят, чтобы все пассажиры были в масках. Собирают штрафы. В наземном транспорте пока с такими проверками не сталкивался», – поделился очевидец.
Ранее торговому центру «Атриум» вынесли предупреждение за допуск на территорию магазина «безмасочников» и «подбородочников». Если по вине сотрудников «Атриума» будут заболевшие, то ТЦ закроют на три месяца. Усиление ограничений связано с наступлением четвёртой волны коронавируса.