ТЦ «Атриум» накажут за «безмасочников» и «подбородочников» закрытием на три месяца
Торговый центр «Атриум» в Москве пропускал на территорию магазина посетителей без масок или людей со спущенными средствами индивидуальной защиты. За это организации грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если будут обнаружены заболевшие, ТЦ могут оштрафовать на 1 млн рублей или закрыть на 90 дней.
Посетителей без масок заметили инспекторы ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций) во время ежедневных проверок.
«На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок, либо с масками, одетыми ненадлежащим образом — на подбородках либо на шее»,— прокомментировал главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.
Ранее в столице собрали совещание, посвященное четвертой волне коронавируса. Власти готовы снова ввести ограничения. Это связано с ростом заболеваемости — в последние дни в городе ежедневно выявляют более 3 тысяч случаев заражения.