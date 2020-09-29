В США запретили пить водопроводную воду из-за поедающего мозг паразита

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В США комиссия по качеству окружающей среды попросила жителей нескольких городов в штате Техас не использовать водопроводную воду. В ней обнаружили амебу, поражающую нервную систему.

Амеба попадает в мозг человека и питается нервными тканями. Специалисты взяли пробу воды и в образцах обнаружили Неглерию Фоулера - одноклеточного паразита, который проникает в организм человека и пожирает его мозг.

Проверку водопровода инициировали после смерти шестилетнего мальчика. Выяснилось, что ребенок инфицировался этим одноклеточным паразитом. Для выяснения возможных источников заражения специалисты провели тесты образцов воды взятых из местного водопровода. В пробах было выявлено присутствие Неглерии Фоулера.

Неглерия обычно встречается в озерах и реках, также ее можно найти в плохо обслуживаемых или нехлорированных бассейнах, водохранилищах или в водопроводе, пишет «Naked Science».

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