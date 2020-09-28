У ворон обнаружили схожее с человеческим сознание

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Немецкие ученые обнаружили у ворон способность переживать субъективный опыт. Оказалось, что они, как и человек, могут обладать сознанием и понимать, что происходит во внешнем мире.

В ходе экспериментов выяснилось, что птицы воспринимают сенсорную информацию сознательно. Ранее считалось, что такими способностями обладают только приматы, мозг которых в чем-то схож с человеческим. Нейробиологические исследования показали, что вороны могут воспринимать мир субъективно.

Таким образом, выяснилось, что вороны могут обдумывать содержание своего собственного разума, они проявляют более высокий интеллект и аналитическое мышления, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что группа ученых провела ряд исследований, в ходе которых выяснилось, что избыточный жир, сконцентрированный именно в области живота, ведет к преждевременной смерти, несмотря на индекс массы тела в целом.