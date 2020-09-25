Вы удивитесь: названа одна из главных угроз преждевременной смерти

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Группа ученых провела ряд исследований, в ходе которых выяснилось, что избыточный жир, сконцентрированный именно в области живота, ведет к преждевременной смерти, несмотря на индекс массы тела в целом.

Ученые провели анализ исследований, в которых рассматривалась связь между абдоминальным ожирением (скопление жировых отложений преимущественно в области живота) и смертностью от различных причин. Также эксперты изучили показатели здоровья более 2,5 миллиона человек.

В результате исследования выяснилось, что самыми значимыми показателями стали окружность талии и бедер, их соотношение, а также процент жировой массы тела. Выяснилось, что у людей с жиром на животе, а не на бедрах больше вероятность ранней смерти, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что ученые из Института исследования метаболизма Общества Макса Планка в Кельне утверждают, что за любовь к высококалорийной и насыщенной жирами пище отвечает группа нервных клеток в мозге.