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В США вакцину от коронавируса испытали на людях

Дмитрий Байков
15 июля, 2020 09:42
2 мин
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фото: Pixabay

На ранней стадии исследования на людях вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, вызвала сильный иммунный ответ у всех участников.

Результаты исследований опубликованы в медицинском журнале New England Journal of Medicine.

Сообщается, что в испытаниях вакцины принимали участие 45 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Им сделали две инъекции с интервалом в 28 дней в разных дозировках. Отмечается, что наибольшее число антител было выработано у группы, которой вводили наименьшую дозировку препарата.

Почти половина участников испытаний после инъекций почувствовали головную боль, усталость, озноб и мышечные спазмы. Однако разработчики вакцины считают это нормальной реакцией на препарат, пишет РБК.

В России ситуация с коронавирусом стабилизируется к концу августа и выйдет на сотни заболевших.

Об этом в интервью «Русской планете» заявил вакцинолог, инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков. Он также рассказал о том, когда появится вакцина, занижении статистики и чипировании людей.

темы
США
общество
коронавирус
вакцина
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