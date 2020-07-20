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В США с коронавирусом будут бороться подразделения ВМС

Дмитрий Байков
20 июля, 2020 07:08
1 мин
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фото: Pixabay

Власти США отправили в один из своих штатов несколько подразделений Военно-морских сил для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Как сообщил губернатор штата Техас Грег Эббот, для борьбы с коронавирусом направлены 5 подразделений ВМС. В их составе медики и вспомогательный персонал, всего около 600 специалистов. Все они будут оказывать помощь в разных больницах.

Техас – огромный штат на юге США, является вторым по численности населения в стране. В нем проживает 29 миллионов человек. В настоящий момент здесь ежедневно выявляют около 10 тысяч заболевших, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что на ранней стадии исследования на людях вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, вызвала сильный иммунный ответ у всех участников.

темы
США
общество
коронавирус
военные
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