В США полицейские опять чуть не задушили коленом афроамериканца

Общество

фото: Flickr

В США трое полицейских произвели задержание афроамериканца способом от которого погиб ранее Джодж Флойд. Его гибель вызвала неутихающие до сих пор волнения.

Полицейские города Аллентаун в штате Пенсильвания сковали руки афроамериканца и прижали его к земле. Один из стражей порядка при этом надавил на шею задержанного коленом, как и в случае с погибшим Джоджем Флойдом.

Сообщается, что мужчина оказывал сопротивление. Полиция после этого инцидента начала внутреннее расследование, пишет «РИА Новости».

На должность полицейских в США часто берут людей с психологическими травмами, именно поэтому, зачастую они ведут себя неадекватно. Более того, у них слишком много полномочий, которыми они злоупотребляют.

Об этом в интервью «Русской планете» рассказала жительница Хьюстона, штат Техас, Юлия. Именно там похоронили чернокожего Джорджа Флойда, убитого 25 мая полицейским при задержании.