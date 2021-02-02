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Общество
В США отменили уголовную ответственность за хранение всех видов наркотиков
2 февраля, 2021 15:45
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Pixabay
В США, в штате Орегон декриминализировали употребление и хранение всех наркотиков.
Правда, речь идет о малых количествах наркотических веществ. Объясняется это стремлением защитить людей от преследований и уголовной ответственности за употребление наркотиков.
При этом наличие определенного количества наркотиков, в зависимости от вида, будет наказываться штрафом в размере не более 100 долларов. Также наказание могут заменить на лечение от наркотической зависимости, сообщает телеграм-канал «Mash».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник на приближающихся выборах от демократов Джо Байден отказался пройти тест на наркотики перед дебатами.
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