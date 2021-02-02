В США отменили уголовную ответственность за хранение всех видов наркотиков

Общество

В США, в штате Орегон декриминализировали употребление и хранение всех наркотиков.

Правда, речь идет о малых количествах наркотических веществ. Объясняется это стремлением защитить людей от преследований и уголовной ответственности за употребление наркотиков.

При этом наличие определенного количества наркотиков, в зависимости от вида, будет наказываться штрафом в размере не более 100 долларов. Также наказание могут заменить на лечение от наркотической зависимости, сообщает телеграм-канал «Mash».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник на приближающихся выборах от демократов Джо Байден отказался пройти тест на наркотики перед дебатами.