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Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник на приближающихся выборах от демократов Джо Байден отказался пройти тест на наркотики перед дебатами. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Ха, интересно, почему», — прокомментировал глава Белого дома отказ Байдена.

При этом Трамп не пояснил, как и откуда он получил подобную информацию по поводу своего соперника.

Глава США неоднократно заявлял о том, что ему и Байдену необходимо пройти тест на наркотики до или после дебатов. Такую позицию Трамп мотивирует информацией о том, что его конкурент принимает препараты, помогающие активизировать мыслительные процессы, поясняют «Известия».

Ранее стало известно, что Кремль встревожен возможным поражением Дональда Трампа на грядущих выборах.