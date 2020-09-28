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Кандидат в президенты США Джо Байден не захотел проходить тест на наркотики

Антон Мельников
28 сентября, 2020 20:33
1 мин
у
Youtube / BBC News

Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник на приближающихся выборах от демократов Джо Байден отказался пройти тест на наркотики перед дебатами. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Ха, интересно, почему», — прокомментировал глава Белого дома отказ Байдена.

При этом Трамп не пояснил, как и откуда он получил подобную информацию по поводу своего соперника.

Глава США неоднократно заявлял о том, что ему и Байдену необходимо пройти тест на наркотики до или после дебатов. Такую позицию Трамп мотивирует информацией о том, что его конкурент принимает препараты, помогающие активизировать мыслительные процессы, поясняют «Известия».

Ранее стало известно, что Кремль встревожен возможным поражением Дональда Трампа на грядущих выборах.

темы
США
Дональд Трамп
президент
Джо Байден
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