В США могут разрешить трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Общество

В США обсуждают возможность дать доступ спортсменам-трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Для этого образовали рабочую группу по политике в области женского спорта.

В группу вошли олимпийские чемпионки и спортивные руководители. Им предстоит «найти пути защиты женщин» и одновременно дать возможность трансгендерам принимать участие в женских состязаниях, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее сообщалось, что женщина-трансгендер Петра де Суттер из Фламандской партии зеленых впервые за всю историю Бельгии назначена на пост вице-премьера.