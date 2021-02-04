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В США могут разрешить трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Дмитрий Байков
4 февраля, 2021 14:08
1 мин
Дмитрий Байков
4 февраля, 2021 14:08
1 мин
1
Pixabay

В США обсуждают возможность дать доступ спортсменам-трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Для этого образовали рабочую группу по политике в области женского спорта.

В группу вошли олимпийские чемпионки и спортивные руководители. Им предстоит «найти пути защиты женщин» и одновременно дать возможность трансгендерам принимать участие в женских состязаниях, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее сообщалось, что женщина-трансгендер Петра де Суттер из Фламандской партии зеленых впервые за всю историю Бельгии назначена на пост вице-премьера.

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общество
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трансгендеры
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