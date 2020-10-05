Впервые в истории Бельгии женщина-трансгендер стала вице-премьером

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Женщина-трансгендер Петра де Суттер из Фламандской партии зеленых впервые за всю историю страны назначена на пост вице-премьера Бельгии. Об этом сообщает газета The Brussels Times.

Де Суттер стала женщиной в 40 лет, сейчас ее 57. Политик является членом европейского парламента, а также профессором гинекологии Гентского университета. Она активно выступает за права сексуальных меньшинств

Новый вице-премьер выразила надежду, что ее назначение «спровоцирует дебаты в странах, где этого еще нет», сообщает телеграм-канал «RT».