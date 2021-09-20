В СПЧ рассказали о способах предотвращения стрельбы в российских школах и вузах
В России вспомнили о психоэмоциональном состоянии детей на фоне инцидента, случившегося в университете в Перми, где 18-летний юноша открыл огонь. По словам председателя Национального антикоррупционного комитета, члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилла Кабанова, необходимо пойти навстречу учащимся.
Специалист предложил создать в стране все условия для оказания психологической и психиатрической помощи детям. Кабанов убежден, что если эта проблема будет решена, больше никто не станет устраивать стрельбу в образовательных учреждениях.
Член СПЧ подчеркнул, что разговоры о необходимости поддерживать учеников возникали еще после убийства детей и учителей в казанской школе, однако тогда соответствующие меры не предпринимались.
«Тут надо понимать, что есть определенные условия, и психиатрические отклонения всегда есть, психическая болезнь — есть», - прокомментировал он минувшие события.
Также, по мнению Кабанова, необходимо отслеживать, каким образом манифесты и заявления убийц разлетаются в Интернете, и ужесточать наказание за их публикацию, передает URA.RU.
Ранее в Совете Федерации предложили повысить возраст для покупки огнестрельного оружия.