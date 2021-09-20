В Совфеде заговорили о безопасности в соцсетях после стрельбы в Пермском университете
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал инцидент, произошедший в Пермской университете, где сегодня, 20 октября, 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу. По мнению сенатора, случившееся в очередной раз подтверждает необходимость повышения в стране общего возрастного ценза для покупки огнестрельного оружия.
Политик подчеркивает — действующий в стране закон плохо работает в текущих реалиях. Например, известно, что оружие из вышеупомянутой категории можно приобрести после 21-го года, однако 18-летним его тоже могут продать — для занятий спортом.
«Закон нуждается в дальнейшей доработке с тем, чтобы в полной мере отвечать требованиям безопасности в мире социальных сетей, через которые и происходит глобализация такого рода преступлений», - написал Пушков в своем Telegram-аккаунте, добавив, что подвержены глобализации, в первую очередь, молодые люди.
Ранее стало известно о том, что стрелок скончался по дороге в больницу.