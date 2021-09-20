18-летний пермский стрелок скончался. Количество пострадавших и погибших увеличилось
Открывший огонь по студентам Пермского государственного университета (ПГНИУ) 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров скончался. Он сопротивлялся во время задержания и был ранен. Прибывшие на место медики оказали ему помощь, но по дороге в больницу стрелок скончался. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Также известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Расследовать инцидент будет Центральный аппарат Следственного комитета РФ. В пресс-службе ведомства сообщают о восьми погибших, сколько человек пострадало - неясно, но в Telegram-каналах цифры достигают 19-ти.
По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, сейчас проверяется информация о возможных сообщниках Бекмансурова.
Ранее стало известно о том, что за полчаса до расстрела Тимур Бекмансуров опубликовал в соцсетях манифест, в котором признался, что готовился к убийству давно