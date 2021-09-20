«Гнев переполняет меня»: опубликовано сообщение пермского стрелка за полчаса до расстрела в вуза
Студент Тимур Бекмансуров за полчаса до расстрела в пермском вузе оставил сообщение «Вконтакте». В нем говорится, что атака не является терактом, а все действия спланированы самостоятельно.
В длинном описании сегодняшних действий Бекмансуров отмечает, что откладывал деньги на покупку оружия с середины 10 класса и к марту собрал нужную сумму. «Для упрощения работы СК» стрелок рассказал, как проходил врачей для получения лицензии.
В тексте сказано, что студент не состоял в экстремистских организациях, «был не религиозен и аполитичен».
Первоначально Бекмансуров планировал нападение на бывшую школу, но изменил цель. Он остановился на Пермском государственном университете, где затем учился.
В сообщении он написал: «Гнев переполняет меня, я хочу разрушить всё на своём пути. Не знаю, скольких я смогу убить, но я сделаю всё, чтобы забрать с собой как можно больше».
Фрагменты приводит Telegram-канал Baza.
Напомним, 20 сентября Бекмансуров открыл стрельбу в вузе. По последним данным, погибли пять человек.