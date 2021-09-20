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Происшествия
Неизвестный с оружием устроил беспорядочную стрельбу в пермском университете. Часть студентов закрылась в аудиториях
20 сентября, 2021 09:54
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Неизвестный с оружием открыл стрельбу в пермском университете. Некоторые студенты выпрыгивают из окон, часть закрылась в аудиториях.
Источник в службе скорой помощи сообщил «Интерфаксу», что есть погибшие и пострадавшие. Telegram-канал 112 сообщил о трех погибших.
Предварительно, стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. Сегодня на его странице в соцсетях появилось сообщение с планом нападения на университет.
После стрельбы преступник забаррикадировался в одной из аудиторий.
Вуз опубликовал сообщение к студентам закрыться изнутри или покинуть территорию, если возможно.
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