В соседней с Россией стране объявлен режим чрезвычайной ситуации

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Власти Латвии объявили в стране режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа зараженных коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

Заявление последовало после экстренного заседания кабинета министров, которое было созвано из-за неконтролируемого распространения коронавируса.

«Правительство объявило режим ЧС. Он вступает в силу 9 ноября и продлится до 29 ноября», - заявил премьер.

РИА «Новости» отмечает, что за последние 24 часа в Латвии зафиксировано 357 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране заразилось 7476 человек.

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