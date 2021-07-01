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В Сочи появится пляж для «особенных» людей — власти вдохновились Сергеем Собяниным
1 июля, 2021 13:06
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Serguei Fomine/Global Look Press
В Сочи появится «свободный от COVID-19 пляж». В него смогут попасть только те, кто переболел коронавирусом, имеет на руках сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. О нововведении, активно применяемом в столице РФ, рассказала замглавы города Инна Петухова.
По ее словам, инициатором данной идеи стала одна из гостиниц. Власти решили поддержать мысль и запретить «незащищенным» от ковида гражданам отдыхать на пляже, расположенном на территории «Рэдиссон Лазурная» на Курортном проспекте.
Петухова подчеркнула, что новые правила не коснутся детей, передаёт РИА Новости.
Ранее партия «Яблоко» потребовала зарегистрировать в России иностранные вакцины от COVID-19.
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