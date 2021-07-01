«Яблоко» требует ввезти в Россию иностранные вакцины от коронавируса
Российская объединённая демократическая партия «Яблоко» обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой позволить гражданам страны самим выбирать, каким препаратом от коронавируса прививаться. Для этого необходимо зарегистрировать и ввезти в РФ вакцины против COVID-19, разработанные за рубежом.
В партии отмечают, что далеко не каждый хочет защититься от ковида отечественным препаратом, в связи с чем должно быть удовлетворено право выбора граждан, важно предложить альтернативу, учитывая, что ситуация с коронавирусом в государстве ухудшается.
Лекарственные средства могли бы приобретать и предлагать россиянам медицинские организации, в том числе платные.
«Полагаем, что этот шаг мог бы помочь также в решении вопроса о регистрации российских вакцин за рубежом», — говорится на сайте «Яблока».
Ранее сообщалось о том, что Австрия исключила Россию из списка «опасных» стран.