Список «опасных» для Австрии государств изменился из-за России
В Министерстве иностранных дел Австрии приняли решение исключить Россию из списка опасных государств по коронавирусу. Об этом заявил глава ведомства Александер Шалланберг.
По его словам, риски есть, они высокие, но запрещать гражданам ездить в РФ власти больше не будут. Кроме того, из перечня «опасных стран» вычеркнуты Китай, Турция, Босния и Косово.
«Цвет опасности для них меняется с красного на оранжевый», — заявил Шалланберг.
Согласно новым правилам, россиянам, прибыв в Австрию, не нужно будет уходить на двухнедельный карантин. Но данным правом смогут воспользоваться только привитые от коронавируса жители РФ.
При этом в МИД активно следят за тем, как ситуация с COVID-19 разворачивается на территории России. Если обстановка начнёт ухудшаться, вероятнее всего, республике придётся принять новые меры, передаёт РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что с 1 июля граждан начнут штрафовать за использование пластиковой посуды.