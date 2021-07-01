С 1 июля граждан начнут штрафовать за использование пластиковой посуды
Власти Азербайджана приняли решение бороться с экологическими проблемами радикальным путем. Стало известно, что с 1 июля использующих одноразовую пластиковую посуду граждан начнут штрафовать.
Причем с сегодняшнего дня ее нельзя не только производить и ввозить, но и продавать, а также применять в объектах торговли и заведениях общепита.
За несоблюдение нововведения будет назначен штраф в размере 590-885 долларов для физических лиц, если нарушение было совершено впервые, за повторное нарушение придется выложить из кармана уже 885-1180 долларов. Юрлицам предстоит раскошелиться из-за пластиковой посуды на сумму 1765-2355 долларов и 2 355-2 945 долларов соответственно, передает Sputnik Азербайджан.
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