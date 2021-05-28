Россияне больше не смогут купить ватные палочки — власти запретят их на законодательном уровне

Политика

Власти России собрались бороться с пластиком. Вместо того чтобы начать с переработки, принято решение пойти проторённой дорожкой, а именно с запретов.

«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — прокомментировала инициативу заместитель председателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.

Также, по ее словам, в скором времени в России научатся правильно обходиться с мусором — власти собираются вовлекать в оборот до 50% строительных, сельскохозяйственных и промышленных отходов, чтобы уменьшить объем захоронений, передает ТАСС.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил РЖД создать вагоны-бани.