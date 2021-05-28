Владимир Жириновский предложил РЖД сделать вагон-баньку

Политика

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский раскритиковал идею компании «Российские железные дороги» оставить вагоны-рестораны только в фирменных поездах.

По мнению политика, граждан хотят лишить приятного времяпровождение и романтизма в период делительного путешествия, что не есть хорошо.

«Если уж хотите сделать лучше - сначала спросите у нас, пассажиров, что нам нужно. Например, сделайте вагон-баньку, чтобы поездка вообще была только в радость, — написал Жириновский в своём Telegram-канале. — А от вагонов-ресторанов руки прочь!».

Ранее стало известно о том, что РЖД собираются поощрять вакцинированных от COVID-19 пассажиров.