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РЖД задумались над поощрением вакцинированных от COVID-19 пассажиров
26 мая, 2021 10:15
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ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
Российские железные дороги хотят поддержать граждан, получивших вакцину против коронавирусной инфекции. Как именно они будут отмечены на фоне непривитых, в компании пока затрудняются ответить.
По словам генерального директора РЖД Олега Белозерова, необходимо поощрить вакцинированных.
«Точно могу сказать, что мы заинтересованы, чтобы вакцинация прошла как можно быстрее, чтобы к нам вернулись наши пассажиры», — цитирует главу компании ТАСС.
Ранее стало известно о том, что COVID-19 начал убивать жителей России новым способом.
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