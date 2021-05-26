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РЖД задумались над поощрением вакцинированных от COVID-19 пассажиров

Марьям Ибрагимова
26 мая, 2021 10:15
1 мин
Марьям Ибрагимова
26 мая, 2021 10:15
1 мин
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Российские железные дороги хотят поддержать граждан, получивших вакцину против коронавирусной инфекции. Как именно они будут отмечены на фоне непривитых, в компании пока затрудняются ответить.

По словам генерального директора РЖД Олега Белозерова, необходимо поощрить вакцинированных.

«Точно могу сказать, что мы заинтересованы, чтобы вакцинация прошла как можно быстрее, чтобы к нам вернулись наши пассажиры», — цитирует главу компании ТАСС.

Ранее стало известно о том, что COVID-19 начал убивать жителей России новым способом.

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