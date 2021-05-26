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Коронавирус стал убивать россиян новым способом
26 мая, 2021 05:01
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pixabay.com
Эксперты Роспотребнадзора выявили новый признак поражения сосудов у больных COVID-19.
Как оказалось, в остром периоде заболевания коронавирусом у россиян повышено содержание эндотелина-1. Это можно использовать для оценки состояния эндотелия сосудов и определения риска сосудистых осложнений у больных.
Пациенты, у которых обнаружили высокий показатель этого маркера, позднее очень плохо себя чувствовали. Кроме того, уровень эндотелина-1 повысился у тех, кто контактировал с больными коронавирусом, сообщает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что у некоторых пациентов, перенесших коронавирус, появляются проблемы с кожей, в том числе и хронические, угрожающие жизни.
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