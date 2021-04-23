Коронавирус угрожает смертельными кожными заболеваниями

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У некоторых пациентов, перенесших коронавирус, появляются проблемы с кожей, в том числе и хронические, угрожающие жизни.

Как сообщила заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени Рахманова Сеченовского университета Ольга Олисова, она наблюдает нескольких «сложных» пациентов, у которых после COVID-19 начались кожные обострения и тяжело протекающие заболевания.

«У одного из них инфекция спровоцировала начало опоясывающего герпеса, у другого — пузырчатки, жизнеугрожающего заболевания. Этот человек пожизненно будет наблюдаться у нас, получать терапию по поводу этого заболевания», — отметила медик, передает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, в американском штате Виргиния мужчина после укола от коронавируса препаратом Johnson&Johnson покрылся сыпью, после чего его кожа начала облезать.

Побочные эффекты появись на четвертый день после первой дозы препарата. Все закончилось тем, что кожа на всем теле пациента опухла. Пострадавшего госпитализировали.