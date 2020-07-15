В Сочи отдыхающие столкнулись с забытой проблемой

Общество

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Из-за небывалого наплыва туристов в Сочи отдыхающие столкнулись с такой уже забытой проблемой – очереди.

Перед подъемниками на Красной поляне выстраиваются огромные очереди на несколько сотен человек. Туристы сейчас называют это самой большой проблемой курорта.

При этом помимо того, что люди вынуждены тратить на ожидание много времени, в таких очередях не соблюдается социальное дистанцирование.

Также большое наплыв отдыхающих делает некомфортным и пребывание на пляже. Некоторые туристы жалуются на то, что иногда трудно найти место у моря и позагорать, пишет «Лента.Ру».

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страны, которые объявили о готовности принимать российских тур