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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предупредила об очень сложной ситуации с коронавирусом в стране в течение следующих нескольких месяцев. Она отметила, что даже при появлении вакцин и средств лечения победить инфекцию можно будет только при соблюдении ряда условий.

По словам Вуйнович, Россия находится «на критическом этапе пандемии, особенно в Северном полушарии».

Она отметила, что число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает расти, хотя количество смертей остается относительно стабильным.

Представитель ВОЗ назвала текущую ситуацию продожением первой волны коронавируса. Она отметила, что снижение новых случаев в апреле-июне произошло из-за строгого карантина.

«...Когда строгий карантин заканчивается, вирус возвращается», - цитирует Вуйнович ТАСС.

В ВОЗ считают, что вакцина и лекарства от коронавируса будут эффективны, если «они будут доступны для наиболее уязвимых на равной основе и одновременно во всех странах».

Ранее американские ученые провели исследование и выяснили, что больные коронавирусом люди способны заразить более половины членов семьи.