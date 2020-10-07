Новости Общество
Общество
В «Склифе» в два раза выросло число заболевших коронавирусом в тяжёлой форме
7 октября, 2020 14:19
1 мин
фото: Wikipedia
В Москве растёт число заболевших коронавирусом в тяжёлой форме. В НИИ скорой помощи им. Склифосовского сообщили, что число госпитализаций с COVID-19 увеличилось вдвое.
По словам директора НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергея Петрикова, сейчас в Москве есть резерв коечного фонда. Однако в случае, если динамика прироста новых случаев не уменьшится, в столице может возникнуть нехватка медицинских мощностей.
Петриков призвал москвичей серьезнее относиться к соблюдению необходимых мер безопасности, передает телеканал «Москва 24».
Ранее сообщалось, что во всех столичных больницах будут использовать плазму крови переболевших коронавирусом.
поддержать проект
1 мин