В «Склифе» в два раза выросло число заболевших коронавирусом в тяжёлой форме

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В Москве растёт число заболевших коронавирусом в тяжёлой форме. В НИИ скорой помощи им. Склифосовского сообщили, что число госпитализаций с COVID-19 увеличилось вдвое.

По словам директора НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергея Петрикова, сейчас в Москве есть резерв коечного фонда. Однако в случае, если динамика прироста новых случаев не уменьшится, в столице может возникнуть нехватка медицинских мощностей.

Петриков призвал москвичей серьезнее относиться к соблюдению необходимых мер безопасности, передает телеканал «Москва 24».

Ранее сообщалось, что во всех столичных больницах будут использовать плазму крови переболевших коронавирусом.