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В Севастополь прибыл корабль с 82 «погибшими» украинскими пограничниками
26 февраля, 2022 10:26
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Фото скриншот из видео tg Mash
В Севастополь прибыл корабль с «погибшими» украинскими пограничниками.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее публично их «похоронил», заявив, что все они погибли в бою.
Сегодня 82 украинских военных и сотрудников СБУ с острова Змеиный спустились с корабля в Севастополе. Каждому выдали воду и сухой паек.
Судя по всему, украинские военные предпочли сложить оружие. С них взяли подписку об отказе от участия в боевых действиях. В Минобороны РФ заявили, что после ряда «юридических процедур» все они будут отправлены на родину, сообщает телеграм-канал Mash.
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