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В Саудовской Аравии пускать в общественный транспорт будут только с прививкой от коронавируса

Артем Денисов
19 мая, 2021 06:24
1 мин
Артем Денисов
19 мая, 2021 06:24
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

С 1 августа в Саудовской Аравии вступит в силу требование иметь прививку от COVID-19, чтобы посещать любые правительственные, частные и образовательные заведения.

Без нее также будут недоступны мероприятия. Требование коснутся мероприятий экономического, коммерческого, культурного, научного и социального, спортивного и развлекательного характера.

Наличие вакцинации также будет требоваться при пользовании общественного транспорта, пишет «Коммерсант».

Ранее опеартивный штаб по борьбе с коронавирусом в Магаданской области принял решение выдавать вакцинировавшимся по 1 тыс. рублей. Условие одно - сделать оба компонента прививки от коронавируса.

Речь идет о выплатах пенсионерам.

Ранее по теме:  Россияне плохо вакцинируются от коронавируса. Все больше регионов за прививку дают деньги
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Саудовская Аравия
COVID-19
Вакцинация
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