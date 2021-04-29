Россияне плохо вакцинируются от коронавируса. Все больше регионов за прививку дают деньги

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Опеартивный штаб по борьбе с коронавирусом в Магаданской области принял решение выдавать вакцинировавшимся по 1 тыс. рублей. Условие одно - сделать оба компонента прививки от коронавируса.

Речь идет о выплатах пенсионерам.

«В Магаданской области поддержат пожилых людей старше 60 лет и колымчан из категории риска...», - сказано в сообщении. Его приводит «Интерфакс». Совокупно можно получить 2 тыс. рублей.

Об аналогичных выплатах накануне сообщили власти Чукотки.

Первой о стимулировании вакцинации стариков сообщила Москва. Она ввела подарочную карту на 1000 баллов, которую можно использовать для оплаты товаров и услуг.

Накануне сообщалось, что в России началась третья волна коронавируса. Это показала неофициальная статистика правительства.