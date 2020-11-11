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На церемонии с участием дипломатов из Евросоюза произошел взрыв

Лилия Караева
11 ноября, 2020 16:12
1 мин
Облако
Pixabay.com

В ходе церемонии празднования 102-й годовщины со дня окончания Первой мировой войны на кладбище в Джидде в Саудовской Аравии прогремел взрыв. В мероприятии участвовали дипломаты из нескольких стран Евросоюза.

В результате взрыва пострадали четыре человека. Один из раненых - гражданин Греции.

Известно также, что на церемонии присутствовали сотрудники французского консульства, пишет Reuters. Отмечается, что мероприятие было организовано посольством Франции.

Взрыв на кладбище - второй инцидент в Джидде за 2 недели. 29 октября преступник с ножом напал на охранника консульства Франции.

До этого вблизи Парижа выходец из России чеченского происхождения обезглавил учителя Самюэля Пати за демонстрацию карикатур на пророка во время лекции о свободе слова. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство «характерным исламистским терактом».

темы
происшествия
взрыв
Саудовская Аравия
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